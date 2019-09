Pubblicato il bando per la selezione di due volontari per il servizio civile ad Avezzano, ecco tutte le info

Avezzano. È stato pubblicato lo scorso mercoledì il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali.

“Maestri si diventa: giovani per i giovani contro l’esclusione sociale e la povertà educativa”, progetto presentato da Ancos, prevede 2 posti presso la sede del Comitato Provinciale di Avezzano, negli uffici di Confartigianato Imprese. I progetti ANCoS hanno una durata pari a 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali ripartite in 5 giornate e sono retribuiti 439 euro al mese.



Tutti gli interessati, giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non ancora compiuti alla data di richiesta, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore dovranno possedere i requisiti (anagrafici e formali) indicati nel Bando e presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domande on line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione online devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 10 ottobre 2019.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line, le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Per maggiori informazioni è possibile recarsi presso gli uffici della sede di Confartigianato Imprese di Avezzano in via S. Donatoni 56 dove è attivo uno sportello di assistenza nella lettura del bando e nella compilazione della domanda, oppure è possibile contattare gli uffici telefonando al numero 0863/26282 o inviando una email al seguente indirizzo: info.confartigianatoavezzano@gmail.com