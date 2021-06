Pubblicati i tre bandi del Gal Marsica: tutte le informazioni

Avezzano. Un week end di metà giugno all’insegna di bandi freschi d’inchiostro, riguardanti la Marsica e dintorni: sono stati pubblicati ieri i tre bandi del Gal Marsica, per i quali sarà svolta l’attività animativa nei prossimi giorni:

1 APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOITINERARIO ESPERIENZIALE DENOMINATO “ESPERIENZE MARSE IN RIFUGIO“

2 APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOITINERARIO ESPERIENZIALE DENOMINATO “ESPERIENZE MARSE IN SENTIERO“

2 BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI STRUTTURE PUBBLICO/PRIVATE IN AMBITO RURALE AD USO SOCIALE – cod.19.2.1.MA8.7