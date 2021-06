Pubblicati 3 bandi dal Gal Marsica: sentieri, rifugi ed efficientamento energetico. Ieri presentazione

Avezzano. Si è svolto ieri ad Avezzano, nella Comunità Montana Montagna Marsicana, la presentazione dei nuovi bandi del Gal Marsica pubblicati in questi giorni. I bandi pubblicati ed animati sono: APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOITINERARIO ESPERIENZIALE DENOMINATO “ESPERIENZE MARSE IN RIFUGIO“; APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOITINERARIO ESPERIENZIALE DENOMINATO “ESPERIENZE MARSE IN SENTIERO“; BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI STRUTTURE PUBBLICO/PRIVATE IN AMBITO RURALE AD USO SOCIALE – cod.19.2.1.MA8.7. Si ricorda che i bandi hanno una scadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione e cioè scadranno tutti il 13/08/2021 alle 12. E’ possibile scaricare gli Avvisi accedendo alla sezione albo pretorio del sito: www.marsica.it

E’ in corso di programmazione anche un evento in video conferenza per consentire la massima partecipazione e per poter rispondere a questioni, spiegazioni o problematiche varie riscontrate dai soggetti interessati che potranno comunque anche porre quesiti sul sito del Gal Marsica. All’incontro di presentazione, coordinato da Augusto Cicchinelli, responsabile dell’animazione, ha presenziato Lucilla Lilli, presidente del Gal Marsica che ringraziando i numerosi presenti ha sottolineato come il Gal Marsica “rappresenti sempre di più un motore di sviluppo per il territorio marsicano con iniziative, come questi bandi, uniche nel loro genere e tutte nella direzione di un turismo esperienziale lento e sostenibile”.

Sono intervenuti il Direttore Generale Giuseppe Paris, il Manager Area sociale Roberto Di Gianfilippo ed il Manager Area Turismo Luca Piccirillo che hanno puntualmente illustrato i bandi rispondendo anche alle questioni sollevate dai partecipanti all’incontro. La struttura tecnica del Gal è a disposizione in ogni caso per eventuali informazioni o spiegazioni.