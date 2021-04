Psicotime #53: alcune caratteristiche delle persone emotivamente immature

Avezzano. Cinquantatreesimo appuntamento con Psicotime, la rubrica in collaborazione con la psicologa Giulia D’Ascanio. L’immaturità emotiva è intesa come l’incapacità di esprimere, controllare e gestire le proprie emozioni in modo appropriato, in relazione alla propria età. Così, qualcuno può sembrare maturo e avere molte responsabilità adulte, ma essere emotivamente acerbo.

Un soggetto emotivamente immaturo assume un comportamento infantile che è a lungo termine inappropriato in relazione alla sua età cronologica ed emotiva, che spesso logora le proprie relazioni, di qualsiasi natura. Stando così le cose, questo tipo di persone non hanno rinunciato ai desideri o alle fantasie dell’infanzia: come i bambini, hanno ancora la pretesa che il mondo giri attorno a loro e che la realtà si pieghi ai loro voleri.

Vediamo insieme quali sono i comportamenti tipici di una persona emotivamente immatura:

Egocentrismo: come i bambini, gli adulti con immaturità affettiva possono manifestare una ricerca significativa di attenzione da parte degli altri. I soggetti con queste caratteristiche fanno fatica a vedere la prospettiva dell’altro e a comprendere qualcosa che vada oltre il loro bisogno e beneficio. Il focus è esclusivamente spostato su cosa sia meglio per loro e non è semplice spostarli dal loro punto di vista; molto spesso risultano capricciosi pur di ottenere soddisfazione ai propri bisogni. Buona parte del processo della nostra maturazione consiste nel capire che il mondo non gira attorno a noi. Il neonato non lo sa, per questo chiede di mangiare alle due di notte e non si preoccupa se questo disturba il riposo dei genitori. Man mano che cresce, il bambino, però, capisce che non ottiene sempre tutto quello che desidera e che altre persone, con le loro necessità, vivono nel mondo. Maturare significa proprio rinunciare all’illusione che esistiamo solo noi , ma che esiste anche l’altro diverso da noi.

Giulia D’ascanio, psicologa clinica