Psicotime #48: cosa si nasconde dietro le coppie felici sui social

Avezzano. Quarantottesimo appuntamento con Psicotime, la rubrica in collaborazione con la psicologa Giulia D’Ascanio. Ogni giorno, sui social network, si assiste a un gran numero di effusioni e smancerie. Alcune coppie fanno di tutto per farti sapere quante volte vanno a cena fuori, i regali che si scambiano, i nomignoli che usano, cosa hanno fatto per l’ultimo anniversario, quanti situazioni condividono insieme… e non mancano dediche, poesie e frasi amorose. Se hai uno spirito romantico, potresti trovare tutto questo molto dolce, ma in realtà non lo è affatto. A dare la sentenza sono stati diversi studi.

L’oversharing (ovvero la tendenza a condividere un eccesso di informazioni) delle “coppie felici” sui social è indice di insicurezza e instabilità emotiva dei componenti della coppia. Durante queste indagini, i partecipanti (coppie dal post facile) sono stati invitati a completare, individualmente, un sondaggio. Le domande vertevano sul comportamento adottato sui social e le motivazioni che inducevano a postare determinate cose. I ricercatori si sono soffermati soprattutto su tratti delle personalità individuale piuttosto che sulle dinamiche di coppia. Con i sondaggi hanno rilevato che le coppie più in vista su Facebook sono anche le meno solide. Chi manifesta il proprio amore sulle pagine social, in modo esagerato, incarna tratti di personalità ansiosa, insicura e che più facilmente tende a scoraggiarsi. I ricercatori hanno concluso che queste coppie utilizzano Facebook per diminuire le paure e le insicurezze che nutrono all’interno del rapporto.

Altri studi danno un’altra interpretazione: condividere troppi post ‘di coppia’ potrebbe nascondere dei problemi. Spesso, infatti, chi esagera con certi contenuti lo fa solo perché poco convinto, o turbato, dalla propria relazione sentimentale, e quindi cerca l’approvazione degli altri sui social media. Questo atteggiamento, stando agli studi, sarebbe legato a una scarsa autostima. Tale insicurezza di fondo, per essere superata, necessita dell’approvazione altrui. Con i Like e i commenti, l’individuo riceve i consensi necessari per sopravvivere all’interno della coppia, superando così i dubbi che nutre sulla scelta del partner.

Altri fattori da considerare

Le ricerche hanno concluso che le coppie più in vista sui social network sono le meno solide nella vita privata ma questa generalizzazione è pericolosa. In realtà, anche dai sondaggi si capisce che l’instabilità non riguarda necessariamente la coppia ma il singolo individuo. Una instabilità emotiva può essere legata a tanti altri fattori e non indica necessariamente che la coppia è poco unità.

L ’oversharing potrebbe essere legato alla paura di essere abbandonato, di non essere all’altezza della relazione, potrebbe celare sfumature narcisistiche e tanti altri fattori di natura compensatoria. Insomma, generalizzare è impossibile.

potrebbe essere legato alla paura di essere abbandonato, di non essere all’altezza della relazione, potrebbe celare sfumature narcisistiche e tanti altri fattori di natura compensatoria. Insomma, generalizzare è impossibile. In un altro contesto invece, può accadere ad esempio che uno o entrambi i componenti della coppia può aver avuto un vissuto difficile in cui i genitori non si amavano e vi erano costanti difficoltà. In questo caso, uno dei componenti della coppia potrebbe sentire il bisogno di mostrarsi felice sul network come modo per dimostrare al proprio inconscio che non commetterà l’errore dei suoi genitori. Si tratta di una compensazione inconscia molto comune tra chi ha genitori divorziati o è consapevole di tradimenti tra gli stessi genitori.

e vi erano costanti difficoltà. In questo caso, uno dei componenti della coppia potrebbe sentire il bisogno di mostrarsi felice sul network come modo per dimostrare al proprio inconscio che non commetterà l’errore dei suoi genitori. Si tratta di una compensazione inconscia molto comune tra chi ha genitori divorziati o è consapevole di tradimenti tra gli stessi genitori. Oppure può capitare uno scenario in cui la coppia usa la sua felicità per compensare altre mancanze della vita. Magari, uno o entrambi i componenti della coppia non sono soddisfatti della vita lavorativa o della situazione socio-economica e così compensa mostrando quanto invece la sua via sentimentale sia ben consolidata.

Magari, uno o entrambi i componenti della coppia non sono soddisfatti della vita lavorativa o della situazione socio-economica e così compensa mostrando quanto invece la sua via sentimentale sia ben consolidata. È anche vero che è luogo comune pensare che l’amore vince su tutto. Quindi questa potrebbe essere usata come strategia anche da coppie non innamorate, per compensare la mancanza di complicità.

In ogni caso, come premesso, le generalizzazioni sono impossibili e ogni caso ha una storia a sé!

Giulia D’ascanio, Psicologa Clinica