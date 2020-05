Psicotime #3, Covid-19: abuso di dispositivi tecnologici nei bambini; sintomi, rischi e prevenzione

Avezzano. Terzo appuntamento della rubrica #Psicotime, in collaborazione con la psicologa clinica Giulia D’Ascanio. Partiamo subito da un presupposto: l’approccio a smartphone, tablet, televisione e computer non è di per sé dannoso per il bambino, purché questi dispositivi vengano utilizzati con criterio e in maniera produttiva.

In questo periodo di emergenza sanitaria, sono più frequenti i comportamenti di abuso che possono risultare disfunzionali per lo sviluppo psicologico del bambino. Alla base dell’uso eccessivo degli schermi ci sono molti aspetti che andrebbero considerati, i più importanti dei quali possono dipendere da paure o preoccupazioni che il bambino non riesce ad esprimere o a gestire; concentrarsi sugli schermi rende possibile un distacco dalla realtà che abbassa notevolmente i livelli di ansia o di frustrazione che il minore vive.

Vediamo anzitutto quali sono i sintomi e i rischi che dovrebbero allarmare un genitore, i cosiddetti campanelli d’allarme:

Il bambino dedica moltissimo tempo all’uso di smartphone, tv o tablet ( e lo dedicherebbero se non gli fosse impedito) e sembra incapace di staccarsi dagli schermi.

Ma i genitori come possono prevenire o ridurre i pericoli?

Spiegare al bambino i rischi a cui può andare incontro con l’uso di dispositivi tecnologici ed educarlo a un uso consapevole.

quando si è a tavola, prima di andare a dormire o mentre si fanno i compiti. Migliorare la qualità del tempo trascorso con il proprio figlio e soprattutto migliorare il dialogo: indagate le preoccupazioni che possono nascondersi dietro un comportamento di abuso.

Ma soprattutto: mettete in atto ciò che dite!

Si ricorda sempre che se non si riesce a far fronte al problema, ci si può rivolgere al uno specialista!

Giulia D’Ascanio, psicologa clinica.