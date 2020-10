Psicotime #27: trappole mentali delle relazioni tossiche

Avezzano. Ventisettesimo appuntamento con Psicotime, la rubrica in collaborazione con la psicologa Giulia D’Ascanio. In via generale, una relazione è definita tossica quando ci rende infelici e nonostante questo non riusciamo a interromperla. In questo articolo mi soffermerò su quali siano gli autoinganni che la sua mente potrebbe mettere in atto per procrastinare la chiusura della relazione tossica, sperando possa essere uno spunto di riflessione.

Vediamo insieme quali sono le trappole mentali più comuni e che alimentano il circolo vizioso del “sto male, ma non riesco ad uscirne”:

generalmente, appena nasce una storia d’amore, sembra essere tutto perfetto: lui sembra soddisfare appieno i bisogni di lei, e lei non sembra affatto la tipica donna gelosa o pretenziosa (per fare degli esempi); tutto a un tratto la situazione cambia: lui non è più premuroso come prima, non asseconda più le necessità emotive della partner e lei diventa iper-pretenziosa, pesante e cinica.

“Non ce la faccio più ma…”: l’insofferenza è una delle sensazioni più comuni per chi sta vivendo una relazione tossica. La tensione costante, la paura che da un momento all’altro, senza un motivo preciso, l’altra persona smetta di parlare o si arrabbi sono campanelli di allarme sul fatto che c’è qualcosa che non va nella relazione che stai vivendo . Qui scatta la seconda trappola del “non ce la faccio più ma devo resistere” . In questa fase la persona perde completamente di vista i propri bisogni e si concentra esclusivamente sull’altro e su come fare per non far sì che si arrabbi, ridurre al minimo le situazioni di scontro, i motivi di litigio ecc. In questi momenti le persone accettano troppo con l’obiettivo di ridurre la tensione. In realtà ciò che accade è che l’altro impara che può fare ciò che vuole, tanto non ci sono conseguenze sulla relazione per i suoi comportamenti.

Paura dell’abbandono : chi si trova invischiato/a in una relazione tossica, spesso accetta cose che difficilmente possono essere considerate accettabili. Ad esempio, si accetta di non vedere i propri amici o la propria famiglia se il partner non vuole, non ci si veste in un certo modo perché l’altro è geloso, si compiono delle scelte di vita solo perché era l’altro a volerlo. Questo perché avviene? Spesso c’è dietro la paura della perdita: vediamo il nostro carnefice come un “ponte” indispensabile per affrontare le nostre giornate. Questa è la terza trappola: ritenere che senza quella persona, la nostra vita non potrà che peggiorare o che senza di lui non potremmo farcela .

Paura del fallimento : molto spesso questa paura si nasconde dietro frasi del tipo “sono ben dieci anni che stiamo insieme, non posso buttare tutto all’aria”. Lasciare la persona che genera sofferenza, potrebbe essere percepito come conferma di “aver buttato all’aria anni della propria vita”; questa consapevolezza genera ancora più dolore perché in un certo senso si può pensare di aver fallito. Questa è la quarta trappola: continuare la relazione per non sentirsi fallimentari.