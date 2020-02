Psicosi da coronavirus, caccia all’amuchina nella Marsica. Sciacallaggio su internet con prezzi alle stelle

Avezzano. Secondo GoogleTrend, è la parola più ricercata dagli italiani nelle ultime 24 ore. È caccia all’amuchina, infatti, dopo la notizia della diffusione del coronavirus nel nord Italia. Da venerdì, farmacie e supermercati sono stati saccheggiati. Seppur si cerchi di limitare i focolai, nel weekend, il panico diffuso ha spinto gli abitanti della Marsica ad acquistare maniacalmente i flaconi di gel. Nei centri commerciali più grandi come la Coop, Conad, Maurys e Acqua&Sapone, l’amuchina è terminata.

Nello specifico delle farmacie, alla Santa Caterina di Avezzano, l’amuchina è terminata, ma è previsto l’arrivo di un nuovo disinfettante Lysoform per la prossima settimana. Anche alla Bernardiniis, il classico gel è terminato ed è in vendita un disinfettante prodotto dalla stessa farmacia. C’è molta paura tra la popolazione, tanto che in alcuni presidi, qualche cliente ha richiesto addirittura dei prodotti chimici per auto prodursi un disinfettante. A Scurcola, i flaconi di amuchina sono terminati sabato e anche a Tagliacozzo, le farmacie sono state prese d’assalto: alla D’Alessandro è finito un primo lotto di Amuchina domenica e già sta per terminare il secondo; alla Pellacchy, è in vendita un prodotto creato in laboratorio che attualmente è terminato, ma sarà disponibile a giorni.

Discorso ancora più complesso per le mascherine, che in realtà sono iniziate a scarseggiare da più settimane. Anche nelle stesse farmacie ne arrivano pochissime e con difficoltà. Sembra, infatti, che la maggiore quantità sia recepita dalla protezione civile per combattere la diffusione del virus nelle zone coinvolte.

Tutto ciò ha dato vita a una guerra di sciacallaggio sul commercio via internet. Il presidente dell’Odg Nazionale, Enzo Iacopino ha denunciato proprio ieri su facebook la vendita di un flacone di amuchina gel su Amazon a ben 500 euro. Per il resto, non è facile trovarlo neanche su internet. Stesso discorso per le mascherine chirurgiche, che nella versione più semplice ed economica hanno raggiunto un prezzo medio di due euro a pezzo.