Psicosi Coronavirus, ristorante HappyWok: da noi nessun rischio, siamo in Italia da 13 anni

Avezzano. “A seguito del caso mediatico relativo al “Coronavirus” è nostro dovere, alla luce anche e soprattutto degli ultimi risvolti, comunicare e rassicurare i nostri clienti che presso il nostro ristorante non c’è alcun rischio legato al virus perché la gestione è affidata a cittadini italiani e cittadini cinesi che vivono stabilmente in Europa e in Italia ormai da 13 anni. Questa è un’attività italiana e siamo tutti residenti in Italia da più generazioni, genitori e figli, e non avremmo mai in nessun modo esposto i nostri cari a un minimo rischio”.

La comunicazione arriva dalla direzione del ristorante marsicano alla luce della psicosi di questi giorni scoppiata a causa di fake news o messaggi allarmistici sui social network.

Il virus viene trasmesso solo ed esclusivamente da soggetti che hanno nell’ultimo periodo viaggiato e frequentato i Paesi ad alto contagio in Cina e ciò non è il nostro caso.

Il noto virologo Roberto Burioni al riguardo ha spiegato oggi alla Stampa che “il virus non bada a razza e colore della pelle e comunque in Italia per ora abbiano solo due casi a Roma prontamente isolati”.

“La trasmissione”, ha spiegato Burioni, “avviene sempre per via respiratoria e mai attraverso il cibo”. Ha quindi invitato tutti ad andare “serenamente” in ogni tipologia di ristorante.

“Qualora vi fosse stata anche la minima possibilità di contagio”, chiarisce Zhu Jiangqiang (conosciuto dai marsicani come Agi) della direzione del ristorante Happy Wok, “avremmo già dovuto ricevere opportune direttive da parte degli organi competenti come Asl o Nas”.

“Vi invitiamo, quindi, a non credere a messaggi allarmisti privi di ogni fondamento, ed a non dubitare della fiducia che avete sempre riposto in noi, e che abbiamo sempre ricambiato con professionalità e correttezza. Non abbiamo dubbi”, concludono dal ristorante, “che in tutta questa drammatica situazione, il virus peggiore rimane e rimarrà sempre l’ignoranza e la cattiva informazione.

Vi aspettiamo, come sempre, tutti i giorni, con la stessa energia e passione, speranzosi che questo virus venga debellato velocemente e che lo stesso non causi ancora dolore e sofferenza”.