Provoca un incidente e poi fugge, forze dell’ordine sulle tracce del pirata della strada

Avezzano. Sabato pomeriggio, all’incrocio tra via Trara e via Paganini, un automobilista non si sarebbe fermato allo stop e avrebbe impattato contro un’altra autovettura.

Subito dopo l’incidente però, anziché fermarsi, si sarebbe dileguato, disinteressandosi delle condizioni dei passeggeri dell’altra auto, in cui viaggiavano padre, madre e due bambine piccole, uscite miracolosamente indenni dallo scontro.

Fortunatamente gli uomini della Polizia locale di Avezzano, riesaminando le immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti ad immortalare l’auto guidata dal pirata della strada che avrebbe causato l’incidente: si tratterebbe della Fiat Bravo ritratta in foto, che ora gli uomini delle forze dell’ordine stanno già cercando, sperando che l’automobilista che la guidava si costituisca il prima possibile, per non aggravare la sua già difficile posizione.