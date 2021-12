Provinciali, Nazione Futura Abruzzo scioglie le riserve: “Supporto al marsicano Gianluca Alfonsi”

Avezzano. Ultimi giorni prima del voto per le elezioni di secondo grado nella provincia dell’Aquila. Nazione Futura Abruzzo, espressione regionale del think tank nato nel 2017, che conta oggi più di 70 circoli attivi in tutta la Nazione, di cui 8 in Abruzzo, scioglie le riserve, supportando il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi, delegato alla viabilità e all’edilizia scolastica, candidato all’interno della compagine a supporto del Presidente uscente Angelo Caruso, come capolista della lista “Per la provincia dell’Aquila”.

“Il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi”, sottolinea Nello Simonelli, responsabile regionale del movimento e consigliere comunale di Avezzano, dove ricopre il ruolo di presidente della Commissione Cultura, “ha dato modo, durante i suoi mandati in Provincia, in particolar modo al fianco del Presidente Angelo Caruso, di avere a cuore la Marsica e i suoi abitanti, non solo con le parole ma con fatti, palesi e sotto gli occhi di tutti”.

“Il pieno supporto”, conclude, “della nostra struttura, che conta diversi amministratori attivi sul territorio, non può che andare a chi ha già ben operato, sicuri che negli anni a venire continuerà a rappresentare la Provincia dell’Aquila, nell’interesse dell’Ente e di tutti i cittadini”.