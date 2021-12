Provinciali, Antonella La Gatta eletta nel consiglio: “La conferenza delle donne dem centra l’obiettivo”

L’Aquila. Antonella La Gatta eletta come prima degli eletti nella lista del candidato presidente della provincia dell’Aquila Vincenzo Giovagnorio. “Al netto del risultato finale e rammaricandoci per la mancata occasione di eleggere una persona ed un sindaco di spessore come Vincenzo Giovagnorio”, dichiara la portavoce della Conferenza regionale delle democratiche Lorenza Panei, “siamo felici di significare il successo della democratica Antonella La Gatta, come prima degli e delle elette nella lista del candidato presidente alle elezioni di secondo livello per il rinnovo del consiglio provinciale dell’Aquila. L’importanza e il valore delle donne possono fare la differenza, sia in un partito come il Pd così come fuori, fra le persone, nelle istituzioni”.

Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro, è stato riconfermato presidente della Provincia dell’Aquila. Non ce l’ha fatta il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. Caruso ha ottenuto 49600 voti, Giovagnorio 42681.

“I segnali di cambiamento di cui si sta rendendo protagonista il partito”, continua l’esponente del Pd, “investono di responsabilità, ma anche di riconoscimento pieno le donne democratiche, che sono state e continueranno ad essere presenti. Cenni importanti che segnano il passo ad una politica retriva, sleale, lontana dai diritti e incapace di dialogo come è quella delle destre oggi al governo dei nostri territori”.

“Lo stesso presente della conferenza e del PD”, aggiunge Marielisa Serone, delegata e componente dell’esecutivo nazionale, “è caratterizzato da un percorso importante, che ha visto, a conferma di quanto diciamo, la candidatura della sua portavoce nazionale Cecilia D’Elia alle suppletive di Roma. Cogliamo l’occasione per augurarle il meglio, apprezzandone sempre di più la postura, il protagonismo, la capacità di ascoltare e unire, piuttosto che maldire e dividere”.