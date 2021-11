Provincia dell’Aquila, si apre ufficialmente la competizione Caruso – Giovagnorio per la presidenza

L’Aquila. Si è aperta ufficialmente la competizione elettorale alla presidenza della Provincia dell’Aquila, per i due candidati Angelo Caruso, presidente uscente e sindaco di Castel di Sangro e Vincenzo Giovagnorio, sindaco di Tagliacozzo.

“Esprimo la massima gratitudine a tutti i candidati che hanno accettato di correre con me e insieme a me per portare avanti e proseguire il progetto di grande rilancio della Provincia Dell’Aquila”.

Il commento di Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, che punta alla riconferma, in vista delle consultazioni di secondo livello per l’elezione del Presidente e per il rinnovo del Consiglio provinciale dell’Aquila.

Caruso ha sottolineato “gli straordinari risultati raggiunti dall’Amministrazione Provinciale durante il suo mandato. Costituiscono la prova provata di aver saputo amministrare – ha aggiunto il candidato presidente – Tutto questo è a garanzia del futuro per tutti i Territori della Provincia”.

“A dimostrazione delle capacità del presidente uscente della Provincia dell’Aquila il corposo appoggio ottenuto dagli amministratori locali per la sfida elettorale del 18 dicembre”, si legge in una nota.

Il candidato presidente Angelo Caruso può contare su 2 liste ed è alla guida di 18 candidati consiglieri.

Nella prima lista ‘Provincia insieme’ i candidati sono: Daniele Alimonti (Consigliere comunale di Castelvecchio Calvisio), Daniela De Dominicis (Consigliere comunale di Capestrano), Federica Di Bartolomeo (Consigliere comunale di Rocca Pia), Quirino D’Orazio (Sindaco di San Benedetto dei Marsi), Ernesto Fracassi (Consigliere comunale di Avezzano), Cinzia Martorelli (Consigliere Comunale di Scurcola Marsicana), Maurizio Proietti (Consigliere comunale di Sulmona) e Antonio Tarulli (Consigliere comunale di Campo di Giove). Per la lista ‘Per la Provincia dell’Aquila Angelo Caruso Presidente’ si candidano gli uscenti Gianluca Alfonsi (Consigliere comunale di Gioia Dei Marsi), Vincenzo Calvisi (Consigliere comunale di Fossa), Laura Cerroni (Consigliere comunale di Castelvecchio Calvisio), Settimio Dino Iacutone (Consigliere comunale di Celano), Alessandro Loreto Marcangeli (Consigliere comunale di Carsoli, Berardino Morelli (Consigliere comunale dell’Aquila), Emiliana Salvati (Consigliere comunale di Capistrello), Gabriella Sette (Consigliere comunale di Pizzoli), Nunzio Tarantelli (Consigliere di Pratola Peligna) e Michela Tatarelli (Consigliere comunale di Ovindoli).

A sostegno della candidatura alla presidenza della Provincia di Vincenzo Giovagnorio, sindaco della Città di Tagliacozzo, è stata presentata la lista denominata “Provincia in Europa – con Vincenzo Giovagnorio Presidente”.

“Della compagine, frutto di un attento ed equilibrato lavoro da parte dei comitati territoriali”, si legge nella sua comunicazione, fanno parte: Fabio Camilli, sindaco di Acciano; Valter Chiappini, sindaco di Lucoli; Claudio Gallese, consigliere di Luco dei Marsi; Ida Ippoliti, consigliere di Trasacco; Antonella La Gatta, consigliere di Sulmona; Lorenzo Lorenzin, Sindaco di Cappadocia; Monica Palermini, Presidente del Consiglio di Canistro; Francesco Perrotta, consigliere di Sulmona; Carmine Silvagni, consigliere di Sulmona; Luisa Cornacchia, consigliere di Lecce nei Marsi.

“Sono determinato a onorare la fiducia dei numerosi colleghi amministratori dell’intero territorio provinciale”, afferma Giovagnorio, “che mi hanno sollecitato a candidarmi alla guida della Provincia dell’Aquila; al contempo avverto forte la responsabilità del ruolo e la gravosità degli impegni a cui bisognerà far fronte. Numerosi sono infatti i problemi e le sfide future che l’Ente provinciale dovrà affrontare nei prossimi quattro anni. C’è bisogno a tal proposito, di un deciso cambio di passo nella gestione dei territori, per tornare a una più equa ripartizione delle risorse e per redistribuire in maniera adeguata le funzioni affidate all’Ente provinciale, in primis per l’edilizia scolastica e la viabilità. Ci batteremo per ridare il giusto ruolo e la dignità alla Provincia attraverso la riattribuzioni degli importanti servizi, sottratti negli ultimi anni”.

“Giovagnorio, quindi, ha già le idee chiare sul lavoro da impostare in collaborazione con gli eletti”, va avanti, “e le amministrazioni comunali”.

“Con la fiducia dei colleghi amministratori, l’Amministrazione provinciale a guida del sottoscritto”, aggiunge, “oltre all’impegno degli eletti e alla fruttuosa collaborazione con i dipendenti, solleciterà subito gli strumenti normativi per porre in essere una nuova e più confacente rappresentanza mediante l’assegnazione di due vice presidenze alle aree dell’Aquilano e della Valle Peligna-Alto Sangro”.

“La Provincia nei prossimi mesi tornerà ad assumere un ruolo di fondamentale importanza anche nella gestione del piano nazionale di ripresa e resilienza del post emergenza sanitaria e per questo motivo “c’è bisogno della più ampia convergenza delle forze politiche e civiche; le amministrazioni e i cittadini delle aree interne, che guardano con speranza e ritrovato entusiasmo all’Europa con la messa in campo di risorse ingenti per la ripartenza”, conclude il candidato presidente di Provincia in Europa, devono allora rifuggire i campanilismi e gli sterili interessi partitici, poiché troppo importanti e gravi sono gli appuntamenti che ci attendono nell’immediato futuro.

Le pretese della politica con la “p” minuscola, che mirano esclusivamente a mantenere posizioni di potere avulse dalla realtà, sono oggi quanto di più dannoso al benessere e alla prosperità del nostro territorio provinciale. Sono, quindi, a disposizione per essere punto di raccordo, di mediazione e di cooperazione per costruire insieme il futuro della nostra Provincia in Europa!”.