Provincia dell’Aquila, pubblicato sul sito il bando per autotrasportatori

L’Aquila. Pubblicato sul sito della Provincia dell’Aquila il bando per l’ammissione agli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi e viaggiatori per l’anno 2022.

Il bando è consultabile sul sito nella sezione “Atti, Avvisi e Bandi diversi” dell’Albo Pretorio.

I requisiti di ammissione all’esame sono indicati nel bando e devono essere posseduti e dimostrati dal candidato, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione agli esami.

La novità più rilevante riguarda la soppressione della modalità di esame “solo nazionale” in favore di quella “completa” (avrà validità sia nazionale che internazionale), per i possessori dell’idoneità nazionale è previsto un esame integrativo per garantire l’idoneità internazionale. Per qualsiasi ulteriore indicazione si fa riferimento a quanto pubblicato sul bando.

Grande soddisfazione per la pubblicazione di questo bando è stata espressa dal Consigliere Dino Iacutone, che più volte aveva portato all’attenzione del Consiglio Provinciale la questione.