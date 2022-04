Provincia dell’Aquila, interventi per circa 4 milioni su viabilità Valle del Giovenco e Valle Roveto

Gioia dei Marsi. È stato approvato il piano di interventi 2021-2026 per il riparto dei fondi relativi alla manutenzione straordinaria delle strade dell’area “Valle del Giovenco Valle Roveto”, ricompresa nella Strategia Nazionale delle Aree Interne (Snai), con risorse previste dal Fondo complementare al PNRR. Un ulteriore segnale di attenzione e vicinanza da parte della Provincia verso le aree interne.

Il Consigliere, Vicario per la Marsica, Gianluca Alfonsi ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Un importante investimento di 4 milioni di euro che ci consente di portare avanti l’azione di messa in sicurezza delle arterie viarie delle aree interne ed in particolare dei Comuni che ne fanno parte ovvero di Gioia dei Marsi, Lecce, Ortucchio, Pescina, S.Benedetto, Ortona, Bisegna, Villavallelonga, Morino, Civita d’Antino, Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto. Ringrazio i Sindaci per la preziosa collaborazione che ha consentito di condividere tutti gli interventi previsti e arrivare a presentare nei ristretti tempi che il Ministero imponeva le schede progettuali, risultato tutt’altro che scontato. È la pratica dimostrazione che quando si lavora uniti i risultati arrivano sempre per il territorio, conclude il consigliere Vicario”.