Provincia aquilana e inquinamento atmosferico: in arrivo centraline nel Fucino e nella Valle Peligna

L’Aquila. Strumenti a favore dell’ambiente in arrivo. Il Consiglio provinciale dell’Aquila, nella riunione dei giorni scorsi, ha approvato all’unanimità una mozione, presentata dal consigliere Maurizio Proietti, finalizzata alla installazione di centraline di controllo dell’inquinamento dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta) nella Conca del Fucino e nella Valle Peligna, in aree che dal punto di vista orografico presentano particolari criticità, “in quanto l’inversione termica favorisce il ristagno degli inquinanti al suolo con gravi ripercussioni sulla salute umana”. Le stesse dovranno essere concentrate in punti strategici “al fine di tenere sotto controllo il fenomeno dell’inquinamento atmosferico per meglio studiarlo e poter adottare misure di contrasto”.

Il Consiglio provinciale ha anche dato il via libera a un’altra mozione, questa volta del consigliere Gianluca Alfonsi, in cui si pone l’istanza dell’inserimento “del progetto di sistema denominato la Via dei Marsi nel circuito del percorso denominato, Il cammino d’Abruzzo‘. Si tratta in particolare dell’adeguamento del protocollo d’intesa sottoscritto tra le quattro Province abruzzesi lo scorso 24 febbraio, finalizzato alla Costituzione di un tavolo tecnico interprovinciale per la valorizzazione e la disciplina dei cammini paesaggistico – culturali e degli itinerari di pellegrinaggio in relazione alla rete europea, alle destinazioni Unesco ed al Giubileo 2025.