Prove di isola pedonale in città, strade chiuse in centro e tante persone a passeggio

Avezzano. Prove di isola pedonale in città. Ieri pomeriggio via Corradini (da via Garibaldi a Corso della Libertà), corso della Libertà (da via Diaz a via Corradini) e via Vittorio Veneto (da via Amendola a via Corradini) sono state chiuse in via sperimentale dalle 16 alle 22.

Anche se le temperature non erano piacevoli bambini con le biciclette, giovani e famiglie hanno scelto di passeggiare in centro tra le strade chiuse. Una sperimentazione che è sicuramente riuscita come ha potuto constatare anche il sindaco Gianni Di Pangrazio a passeggio insieme al presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso.

Il provvedimento è stato emesso solo per la giornata di ieri. Il Comune voleva probabilmente testare se ci fossero problematiche prima di decidere da quando far scattare l’isola pedonale estiva. La valutazione è stata fatta anche alla luce delle tante attività che hanno sistemato tavoli e sedie lungo i marciapiedi come stabilito dalle norme anti covid.

Tutta l’area chiusa alle auto è stata sorvegliata dagli agenti della polizia locale che hanno provveduto a sistemare e a togliere poi le transenne. Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per l’arrivo della nuova isola pedonale estiva.