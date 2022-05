Protesta degli studenti pendolari per i disservizi della biglietteria di Piazzale Kennedy

Avezzano. “In qualità di coordinatore regionale di Cambiamo-Giovani e di studente universitario fuori sede raccolgo la protesta che alcuni pendolari hanno riportato questa mattina su alcuni organi di stampa in merito alla biglietteria di piazzale Kennedy” cosi in una nota Matteo Di Genova che prosegue “ Come studente universitario fuori sede non posso che confermare tali problematiche che ormai vanno avanti da tanto tempo. Come segnalato la biglietteria, a Piazzale Kennedy, chiude troppo presto ed i pendolari hanno difficoltà nell’acquisto dei biglietti. Disagi legati al fatto che la maggior parte delle ultime corse partono alle 19.15 e la biglietteria chiude alle 18.30. Inoltre è consentito l’acquisto dei biglietti tramite l’App Tua che non sempre funziona e non tutti hanno una carta di credito o Postepay per poter acquistare il biglietto online.”

“ E’ impensabile che nel 2022″, prosegue Di Genova, “chi si trova a viaggiare deve riscontrare questi tipi di problemi cosi come è impensabile che i molti studenti costretti a viaggiare per raggiungere altre Città debbano quotidianamente riscontrare disservizi. Auspichiamo quindi che l’amministrazione comunale si faccia portavoce di tale problema sollecitando la dirigenza TUA in modo da trovare a stretto giro delle valide soluzioni.”