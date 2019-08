Prosegue la Settimana Marsicana, gli eventi previsti per domani

Una mare di folla. Una serata incredibile che ha sottolineato, ancora una volta, il successo della Settimana Marsica. Un appuntamento con “ ’A vucchella”, cartoline musicali di quella Napoli antica, ricca di fascino e sentimento, esaltato dalla bravura dell’ interpretazione del M° Luigi Sfirri e del M° Ludovico Valoroso.

Sul palco, a ricevere gli applausi, il campione italiano di pesi massimi Ivan Di Berardino, che ha annunciato la sua prossima sfida internazionale che di terrà in Germania il prossimo 11 ottobre.

Incredibile la partecipazione dei fan del mitico complesso britannico The Queen che hanno applaudito e partecipato al concerto dei “Queen on Fire – The Real Queen Experience”” quattro straordinari musicisti che non hanno in alcun modo deluso gli ascoltatori: Daniele Fasciani -voce e Piano; Marco Giuseppe Di Marco-chitarra e voce-; Duccio Grizi-basso e voce- Francesco Caprara- batteria.

Venerdì alle ore 21,30 Divertimento assicurato con il Maurizio Mattioli show. L’attore comico romano è stato ospite eccezionale dello show televisivo “La sai l’ultima”. Mattioli è uno dei grandi protagonisti dell’estate italiana. Sarà infatti al fianco di Giacomo Izzo per “Passpartù – operazione zero”, la commedia che in questi giorni è approdata sul grande schermo nostrano. Sarà Orietta Spera ad accogliere l’artista e presentarlo al pubblico.

Alle ore 11,00 si può scoprire: “L’affascinante mondo dei funghi tra storia, curiosità, biologia ed ecologia” a cura del dott. Stefano Maggi – Sala riunioni Palazzo Torlonia. Alle ore 17,30 una tavola rotonda “Incontro delle Pro Loco della Marsica” con la presenza di Sandro Di Addezio, presidente regionale UNPLI. Per risponde ai quesiti sulle nuove disposizioni che regoleranno il 3° Settore. A partire dalle ore 16,00 fino a domenica 4 agosto, immersione nel mondo dei bambini con l’atelier creativo “Disegna la tua sporta”, ogni bimbo potrà realizzare una borsa della spesa personalizzata.

“Strada dei giochi ritrovati”, grandi giochi di legno per ritrovare il piacere dei giochi semplici. A cura di AmbeCò Interessante lo spazio Interattivo multimediale -Interactive Open Space- consentirà di conoscere il nostro territorio montano attraverso strumenti originali ed interattivi.

Per lo spazio dedicato allo sport dalle 18,00 alle 19,30 dimostrazione di Taekwondo e Ginnastica ritmica a cura della Pala Winner Team MCDM Combattimento Urbano a cura di Mater Daio Callarà alle ore 17,00 per i bambini e alle ore 18,00 per gli adulti. Si replica sabato 3 agosto. Lo spettacolo serale prevede alle ore 21,00 la performance del fisarmonicista M° Danilo Murzilli – che ha ricevuto il premio internazionale “Cartagine 2.0”.

Una iniziativa che sta riscuotendo altissimo gradimento sono le visite storiche – archeologiche. Sempre maggiore è il numero dei partecipanti. Si parte per San Benedetto dei Marsi! Guidati dall’archeologo Herman Borghesi i visitatori potranno ammirare e conoscere la storia della Domus e dell’Anfitreato, due opere di notevole bellezza. Partenza ore 9,00 del pullman davanti alla discoteca Torlonia, in Piazza Torlonia.

Un fiore all’occhiello espositivo è la Collettiva d’Arte Contemporanea “Together” del gruppo di artisti Marsarte a cura del prof. Francesco Subrani e del prof. Maurizio Lucci, giunta alla IV edizione. La Pro Loco non manca mai di essere coinvolta nelle problematiche sociali, pertanto è stata felice di accogliere la Prima collettiva d’Arte del Centro Diurno Psichiatrico a cura dell’Ass.ne Arcobaleno e la struttura residenziale psichiatrica “La Crisalide”.

Una piccola sosta e indispendabile, per poter godere delle specialità enogastronomiche.