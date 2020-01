Prosegue la campagna acquisti di Fratelli d’Italia: da Massa d’Albe arriva Marco Di Pangrazio

Massa d’Albe. Fratelli d’Italia prosegue nel percorso di radicamento in provincia dell’Aquila. Marco Di Pangrazio, medico presidente del Consiglio comunale di Massa d’Albe, campione di preferenze alle ultime elezioni amministrative del comune marsicano, ha aderito al partito presieduto da Giorgia Meloni.

“È con soddisfazione che annunciamo l’ingresso di un giovane professionista, che con la sua passione per la politica e preparazione contribuirà alla crescita del partito in un territorio in cui è molto attivo anche il presidente provinciale di Gioventù nazionale, Bruno Di Bastiano.

È in corso un importante processo per la formazione di una rinnovata classe dirigente, composta da donne e uomini motivati e con le giuste competenze per sviluppare politiche in grado di rafforzare Fdi e il centrodestra” hanno dichiarato il commissario provinciale di Fdi, Pierluigi Biondi, e la referente marsicana del partito, Benedetta Fasciani.

“Inizio questa nuova avventura con grande entusiasmo. Continuerò a lavorare lo sviluppo, la crescita della mia terra e ascoltando, per risolverli, i problemi dei miei concittadini. Ringrazio Fratelli d’Italia per aver la fiducia che mi ha dimostrato”.