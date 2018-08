Prosegue con successo la tournée del Coro Agorà 81, in scena tradizioni canti e balli della nostra storia

Capistrello – L’estate marsicana è, come ormai da tradizione, costellata da eventi e da esibizioni di artisti di indubbio spessore e valore. Alcuni di loro hanno come obiettivo quello di promuovere, nella propria zona ma anche al di fuori dei confini locali, le tradizioni, i canti e i balli della nostra storia, delle nostre radici. Uno di questi è il Coro Agorà 81 di Capistrello che, dopo le esibizioni di giugno e luglio, tenutesi fra Abruzzo e Lazio, prosegue nella sua tournée anche nel mese di agosto. Il primo appuntamento è previsto per il 3 agosto, con la partecipazione alla Rassegna Internazionale del Folklore di Riccia (CB). I concerti si susseguiranno fino al giorno 18, facendo tappa in località come San Pietro della Ienca, San Pelino di Avezzano, Isernia e Lucoli. Il coro, diretto dal Maestro Orante Bellanima, si avvale della collaborazione dei fisarmonicisti Francesco Maceroni (storico accompagnatore del coro), Corrado Morisi e Gianfranco Manolfi. Attesa l’esibizione del giovanissimo Simone Persia, che si esibirà al “ddubbotte” proseguendo la tradizione di famiglia ed esibendosi nella loro ensemble di organetti. Gli storici presentatori Alessandro Croce e Clotilde Laurenti forniranno ai presenti tutte le notizie inerenti i brani cantati e ballati che il coro eseguirà.