Prorogata la scadenza del bonus giovani, c’è tempo fino al 7 marzo per presentare le domande

Sante Marie. È stata prorogata a lunedì 7 marzo la scadenza per presentare le domande per il “Bonus giovani” rivolto agli studenti di Sante Marie. L’amministrazione comunale di Sante Marie, nell’ambito delle iniziative rivolte ai ragazzi, ha vagliato un contributo da consegnare a tutti gli studenti di età compresa tra i 14 e i 26 anni (nati tra il primo gennaio 1995 e il 31 dicembre 2007), del valore di 58 euro.

Il bonus potrà essere speso per l’acquisto di beni come libri, testi e altro materiale necessario per gli studi. Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali.