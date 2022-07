Prorogata fino al 14 agosto la mostra fotografica “Through Our Eyes”: tutte le info

Avezzano. Nuove date di svago e arte: la mostra fotografica “Through Our Eyes” esposta all’Aia dei Musei di Avezzano, viene prorogata fino al 14 agosto. Tutti gli scatti esposti sono stati realizzati dai giovanissimi fotografi delle scuole di “Still I Rise”, organizzazione non profit internazionale che garantisce istruzione e protezione a minori e profughi vulnerabili in diversi Paesi del mondo. La mostra è stata organizzata grazie al supporto del Gruppo Territoriale Abruzzo di Still I Rise, con il patrocinio del Comune di Avezzano e la collaborazione delle Associazioni TAMS e CrA Spettacolo dal Vivo.