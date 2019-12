Proroga salva tribunali per altri 3 anni nel decreto Milleproroghe, annuncio della senatrice Di Girolamo (M5s)

Avezzano. La salvaguardia dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto ed una proroga di tre anni per la loro sopravvivenza saranno garantite dal “decreto milleproroghe” che entro il 31 dicembre sarà approvato dal Consiglio dei ministri e convertito in legge in gennaio. Ad annunciarlo è la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo, in quota Movimento 5 Stelle, in un messaggio ai cittadini diffuso sul suo profilo Facebook. La parlamentare ha ricordato di aver presentato un emendamento alla legge di bilancio, a sostegno della causa dei tribunali abruzzesi soppressi.

“Il governo però quando ho presentato l’emendamento in commissione me ne ha chiesto il ritiro”, ha precisato Di Girolamo, “impegnandosi a farsi carico del destino dei tribunali abruzzesi, inserendo la loro proroga nell’apposito decreto”. Dunque il governo sarà alla prova dei fatti già nei prossimi giorni. “Chiedo a tutti i cittadini e alle istituzioni territoriali di starci vicino in questa importantissima battaglia a sostegno dei tribunali e dei cittadini residenti nei comprensori interessati” ha concluso la senatrice pentastellata, affinché con una ulteriore proroga si possa lavorare per vincere questa battaglia, a cominciare anche dalla riapertura delle piante organiche dei presidi giudiziari di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, così da garantirne un funzionamento di piena efficienza, al servizio dei cittadini.