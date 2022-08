Pronti per Ferragosto? Ecco un menu già pronto e tante offerte per la carne alla griglia

Lasagna classica o alle verdure, agnello “cacio e ova” e fagiolini. Un Menu semplice e gustoso per il vostro Ferragosto, ovunque voi siate. Lo ha preparato il reparto gastronomia di Euro Cash di Avezzano. Non dovete far altro che ordinarlo in tempo! Potete farlo fino a sabato 13 agosto, alle 13. Il ritiro è previsto invece domenica 14 agosto, dalle 9 alle 13. Il tutto a solo 14,90 euro a persona. Info e Ordini: 0863 441940 Dal Lunedì al Sabato 9 -13 / 15:30-18:30

Non solo Menu. Ma anche tanta carne!



La famiglia Di Cintio ha pensato anche a tante offerte sulla carne, per cuocerla alla brace o in qualsiasi altro modo preferisce il cliente. Le offerte sono valide per tutto il mese di agosto!



SALSICCE SUINO

FETTINE BOVINO

PETTO DI POLLO

AGNELLO

CLICCA SUL BANNER E SCOPRI TUTTI I PRODOTTI CHE PUOI ACQUISTARE ON LINE

#advertising