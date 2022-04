Pronti “ad arrostare”? Ecco i kit di Pasqua e Pasquetta con tutto il necessario per onorare la tradizione abruzzese

Tornano i convenienti e ricchi KIT per Pasqua e Pasquetta di Euro Cash. Oltre all’offerta del Menù elaborato dalle cuoche del reparto Gastronomia, l’azienda anche per quest’anno ha pensato al KIT che risponde a tutte le richieste dei clienti.

In un solo acquisto è possibile dotarsi di tutto il necessario per trascorrere del tempo all’aria aperta e dilettarsi con “le arrostate” abruzzesi. Nei KIT è compreso di tutto, dalla carne d’agnello a pezzi fino agli arrosticini. E per Pasquetta nel prezzo è compresa anche una bottiglia di vino Montepulciano.

La composizione del KIT garantisce la sicurezza di carni da cuocere alla brace o a proprio gusto, che arrivano da allevamenti a chilometro zero.

Già in tanti hanno prenotato il Menu di Pasqua ma ora l’offerta è dedicata a chi non vuole rinunciare al gusto del “fai da te”. D’altronde chi in famiglia o tra gli amici non ha almeno una persona “devota a cuocere”?

Per Info e Ordini: 0863.441940. Dal Lunedì al Sabato – 9:00-13:00 / 15:30-18:30.

È possibile prenotare il menu di Pasqua fino a venerdì 15 aprile alle 12!

