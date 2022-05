Promozione e divulgazione del karate, prestigioso riconoscimento al maestro Vittorio Bucceri

“Caro M° Bucceri,

sono particolarmente lieto di comunicarLe che ho conferito alla sua Persona, con decisione “Motu Proprio”, il grado di CINTURA NERA 7° DAN quale riconoscimento della pluridecennale e meritoria opera da Lei svolta in favore del Karate italiano e in considerazione delle tante e particolari benemerenze acquisite attraverso il sempre costante e qualificato impegno dimostrato per lo sviluppo tecnico e la diffusione della nostra disciplina. Il conferimento attribuito rappresenta il più alto e prestigioso riconoscimento sportivo e corona ed onora, nella maniera più degna, la Sua lunga militanza sportiva e la Sua dedizione verso il Karate Italiano. Nel congratularmi nuovamente con Lei, mi è gradita l’occasione per farLe giungere i mie più cordiali saluti”.



Queste le motivazioni contenute nella lettera de 12 maggio 2022 del Presidente Nazionale FIJLKAM (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali) Domenico Falcone per il conferimento del prestigioso riconoscimento sportivo al M° Vittorio Bucceri per aver dedicato una vita alla promozione e alla divulgazione del Karate.