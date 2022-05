Promozione cultura e cittadinanza europea: a lavoro i piccoli studenti dell’istituto comprensivo Argoli

Tagliacozzo. Anche nell’ anno scolastico 2021/2022, l’Istituto Onnicomprensivo Argoli di Tagliacozzo, coordinato dalla dirigente scolastica Clementina Cervale, ha attivato progetti eTwinning nella scuola Sc di I grado, nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, per prmuovere la cultura e la cittadinanza europea.

IN VIAGGIO CON DANTE, NEL MEZZO DEL CAMMIN DELLA NOSTRA SCUOLA…. (Scuola secondaria di I grado) è un progetto che ha introdotto gli studenti nel fantastico mondo della Divina Commedia, con l’obiettivo di valorizzare il confronto e l’approfondimento dei classici anche in chiave moderna con un aggancio all’Educazione civica e ai temi dell’Agenda ONU 2030.

INTRUDER ALERT! (classi quarte scuola primaria Bevilacqua)- I dispositivi tecnologici ormai fanno parte della nostra vita quotidiana e li utilizziamo per molti scopi. L’idea principale del progetto è stata quella di migliorare le competenze in inglese e le competenze digitali degli studenti utilizzando attività ispirate alla vita quotidiana, a scuola e a casa, mentre si lavora sui contenuti del curriculum.

Gli studenti hanno conosciuto e confrontato le reciproche abitudini su alcuni temi (lettura, tempo libero, ambiente, alimentazione, attività scolastiche) imparando ad utilizzare app e tools digitali (Pixton, Wordwall, Kahoot).

TAKE ONE PICTURE (Classi seconde scuola primaria Bevilacqua – Sezione Verde e Azzurra Scuola Infanzia Montessori)

Con questo percorso sono stati coinvolti i giovani studenti in un progetto incentrato sull’arte. Bambine e bambini sono entrati in contatto con compagni di scuola di diversi paesi europei e hanno scoperto l’entusiastico mondo eTwinning in un processo colorato e creativo. Per le insegnanti è stata l’occasione per condividere le migliori pratiche e competenze, innovando con l’introduzione della tecnologia nella didattica.