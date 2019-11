Prometeo Avezzano, corso per operatore amministrativo segretariale: ultimi posti disponibili. Ecco come candidarsi

Avezzano. Il corso per operatore amministrativo segretariale è uno degli ultimi arrivati in casa Prometeo. Ma nonostante ciò, il suo successo si è registrato in pochissimo tempo. Sono quasi già terminati, infatti, i posti disponibili per far parte della classe e apprendere tutto ciò che gira intorno all’esercizio di questa importante figura professionale.

Il corso darà la possibilità ai partecipanti di interagire con docenti a stretto contatto con il mondo delle professioni specializzate nelle materie che si andranno a trattare. Inoltre, spazio alla pratica! Oltre ad un approccio teorico, infatti, simulazioni ed esempi concreti faranno assumere la padronanza necessaria. Non è tutto: il corso permetterà di acquisire punti valevoli per il miglioramento della propria posizione nelle graduatorie ATA.

Se vuoi conoscere qualcosa in più su questa professione, clicca qui.

Se vuoi scoprire qualcosa in più sul corso, clicca qui.

Per maggiori info e contatti, chiamare: 0863-497184