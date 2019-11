Prometeo Avezzano, corso per assistente all’autonomia e comunicazione dei disabili: aperte le iscrizioni

Avezzano. Come avevamo già accennato QUI, è in partenza il corso per Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione dei Disabili (Ex Assistente educativo). Prometeo Avezzano ha da sempre ricevuto una ottima risposta da parte del mercato territoriale. E le numerose richieste di iscrizione giunte in sede per la nuova edizione ne sono una conferma.

L’assistente all’autonomia e alla comunicazione di alunni disabili, infatti, è attualmente una delle figure professionali più ricercate. Essa facilita l’integrazione dei ragazzi supportandone e stimolandone l’autonomia e la socializzazione con il gruppo classe, migliorandone l’apprendimento, la vita di relazione e la partecipazione alle diverse attività didattiche.

Se vuoi conoscere qualcosa in più sul corso, puoi partecipare a un primo incontro informativo programmato per venerdì 15 novembre. Altrimenti, lo staff rimarrà disponibile per rispondere a ulteriori richieste, informazioni o candidature al numero 0863-497184.