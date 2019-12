Prometeo Avezzano, al via due nuovi corsi. E intanto: aperte le iscrizioni per le future edizioni

E’ ufficialmente cominciato il periodo di feste natalizie. E se per molti la testa è andata già in vacanza per altri, invece, la marcia rimane ingranata. E’ il caso dell’associazione “Prometeo” di Avezzano, dove la campanella ha suonato (o sta per suonare) l’inizio delle lezioni.

Il corso per Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione dei Disabili (Ex Assistente educativo) ha tagliato il nastro di partenza venerdì 13 dicembre. Se non avete avuto tempo di iscrivervi, non disperate: è ancora disponibile qualche posto per prendere parte a un percorso formativo che vi permetterà di acquisire le conoscenze e competenze da applicare al mondo del lavoro (qui per maggiori dettagli).

Ma non è tutto: giovedì 19 sarà la volta dell’inizio del corso per Operatore Amministrativo Segretariale. In aula i banchi sono tutti occupati ma “Prometeo” ha già riaperto le iscrizioni per la seconda edizione, con l’obiettivo di dare la possibilità a tutti gli interessati di conoscere più da vicino questa figura professionale.

Siete pronti? Si parte! Per maggiori info o richieste, chiamare: 0863-497184