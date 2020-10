ProLoco Avezzano ospita la mostra ‘Totem e Tabù’ di Massimo Di Ponzio, ecco i dettagli

Avezzano. La ProLoco di Avezzano ospita, da lunedì 12 a domenica 18 ottobre 2020, presso la sala espositiva della sede in via Corradini 75, la mostra d’arte personale di Massimo Di Ponzio intitolata “Totem e Tabù”. noCovid020.

Un particolare interesse susciterà l’esposizione di tele, di pannelli di legno e di metallo, che richiamano il genere street art neo tribale, espressione artistica che dai più viene conosciuta come realizzazione sui muri della strade, spesso sulle facciate delle edifici e, nello specifico, crea quasi un legame caratterizzato da quel senso di mistero spirituale tra gli uomini e il mondo. Il titolo della mostra rievoca il susseguirsi del contrasto dei forti significati che racchiudono luci e ombre, il sacro con il proibito e il consacrato con il pericoloso. La trasformazioni dell’arte, l’evoluzione del superamento, è la proposta delle opere di Massimo Di Ponzio, pioniere dello snowboard in Italia, staccato da un conformismo sociale ne esprime, con la propria cultura alternativa, una personale forma. L’artista afferma che le sensazioni sono sempre forti, e lo dimostra il continuo passaggio

dallo sport alla musica e all’arte figurativa a dimostrare il continuo gioco della ricerca della propria evoluzione cognitiva.

Lunedì 12 ottobre, alle ore 17,00 per l’inaugurazione, suoneranno Stefano Cataldi e Massimo Di Ponzio. Stefano Cataldi avvocato e musicista appassionato di jazz. Nell’anno 2000 a Boston, nel

Berklee College of Music, riceve una special mention dal dipartimento di ‘Jazz Composition come miglior arrangiatore\compositore del semestre. E’ presidente della Flyersound con la quale tiene la “Scuola di ascolto” per non musicisti.