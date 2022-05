Proiezione di Encanto gratuita per i bambini dell’Ucraina, l’appuntamento al Multiplex Astra

Avezzano. Il Multiplex Astra di Avezzano sostiene un’iniziativa sociale per i bambini rifugiati dall’Ucraina, organizzando la visione gratuita del film Encanto (in versione originale con sottotitoli in italiano).

L’ingresso sarà gratuito per i bambini ucraini e le loro famiglie. “Si ringrazia The Walt Disney Company Italia per la preziosa collaborazione”, scrive lo staff del Multiplex.