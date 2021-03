Programma interventi 2021: Parco Torlonia, nuovo municipio, scuole, piazze e abbattimento barriere architettoniche

Avezzano. È vasto, nonostante circa 2 milioni di minori entrate a causa della pandemia, l’elenco dei lavori in programma risultante dal bilancio di previsione. Guardando al primo anno, il 2021, si parte dai 4.355.872 di euro per le opere di valorizzazione di Villa Torlonia e Parco Torlonia ai 2.500.000 per il completamento di palazzo del municipio, nell’ambito del contratto di quartiere con opere di

urbanizzazione per ulteriori 900 mila euro.

Gli amministratori hanno poi previsto una attenzione particolare allo stadio dei pini con un intervento di riqualificazione di 1.073.625 euro e nuovi spogliatoi. Altri lavori riguarderanno la sistemazione esterna del complesso sportivo di rugby e hockey per 650.000 euro anche qui con nuovo spogliatoio.

Come già comunicato, trovano spazio, le opere di adeguamento sismico rivolte alle scuole ed in particolare relative alla scuola materna di Caruscino (320.000 euro), alla scuola primaria di San pelino (500.000 euro) e la scuola primaria Mazzini.

Particolare attenzione è andata alla viabilità con il collegamento tra via Cassinelli e via Allende e contiguo parcheggio (160.000 euro) e via XX Settembre per San pelino e Paterno interessata dalla realizzazione di marciapiedi e pista ciclabile (500.000 euro). Previsti, infine, l’atteso intervento di valorizzazione di piazza San Bartolomeo (170.000 euro) e la manutenzione straordinaria del castello orsini (200.000 euro) che ormai aveva bisogno di una risistemata.

“Si tratta di oltre 13 milioni di euro”, dichiara il sindaco Di Pangrazio, “che mettiamo in campo per rispondere alle più varie esigenze della comunità. Un passo alla volta e con la giusta determinazione, la Città, può assumere una forma più rispettosa delle aspettative di tutti, moderna e funzionale”.