Prognosi di 15 giorni per il bimbo di 9 mesi azzannato in casa dal cane

Celano. Prognosi di quindici giorni per il bambino azzannato ieri dal suo cane, a Celano. Il bimbo, portato in emergenza in ospedale, dai sanitari del 118, continua ad essere sotto stretta osservazione dai medici ma le sue condizioni per fortuna non sono gravissime come si era sospettato all’inizio.

Molto provata dall’accaduto la madre del bimbo che al momento dei fatti era con il piccolo. Il cane che ha morso sul volto il bambino è un akita americano.

Fortunatamente la vicenda non ha avuto conseguenze tragiche e ora il bimbo (che ha nove mesi e non un anno come scritto originariamente) è in via di guarigione, coccolato dalla sua famiglia.

Quando i sanitari sono arrivati ieri nell’abitazione in cui sono accaduti i fatti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per entrare in casa, in quanto, dopo il morso al bambino il cane è stato allontanato nel giardino.

Non si sa ancora cosa accadrà all’animale. Presumibilmente per lui è previsto un intervento da parte dei veterinari competenti della Asl.