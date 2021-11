Progetto “Yes, I start up”: Istituto Argoli partecipa ad incontro di formazione

Avezzano. Ieri, 26 novembre, al Comune di Avezzano, esperti nel settore delle politiche attive del lavoro, come la dott.ssa Daniela Patuzzi (Invitalia), il dott. Nicola Patrizi Responsabile del microcredito, il dott Paolo Zazza, Responsabile CPI, erano i relatori sulle opportunità di finanziamento della misura “I Start up”.

E’ stata illustrata agli studenti e alle studentesse delle classi quinte dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo di Tagliacozzo Andrea Argoli la possibilità di rendere concreta, dopo un processo di formazione di 80 ore, un’idea imprenditoriale di successo nel territorio grazie alla misura “Yes, I Start up”, destinata ai giovani inoccupati in età tra i 19 e i 29 anni. Gli studenti, attenti e partecipi, accompagnati dalle prof.sse Antonella Di Carlo ed Ester Mordini, hanno rivolto agli esperti domande specifiche e puntuali sui passaggi da seguire per ottenere i finanziamenti.

La Dirigente Scolastica, Clementina Cervale, è sempre molto attenta alle possibilità lavorative e agli sbocchi occupazionali che l’Istituto Tecnico Economico per il Turismo Argoli offre ai propri studenti e sta lavorando per realizzare all’interno della scuola, in ambiente di Impresa Simulata, un progetto di Start up nel settore del Turismo sostenibile, in modo da creare un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro. Era presente al convegno Mirko Cipollone, ideatore della Start up “Appennini for All” ed Ercole Del Negro, giovane imprenditore di successo. Il ringraziamento della preside va ai consiglieri Armando Floris, Pierluigi Di Stefano e Carmine Silvagni per questa bellissima iniziativa, un’eccellente esperienza di formazione ed informazione per gli studenti delle classi quinte dell’istituto Argoli.