Progetto turismo esperenziale “5 sensi”: lunedì conferenza stampa di presentazione

Avezzano. Lunedì 17 gennaio, alle 12, nella sala conferenze della comunità montana montagna marsicana (piano seminterrato), in via Monte Velino 65, sarà presentato il progetto di turismo esperenziale “5 sensi”, promosso dalla cooperativa di comunità Sette borghi, in collaborazione con il Comune di Sante Marie, e con il sostegno economico della Fondazione Carispaq.

Un vero e proprio “viaggio nei 5 sensi” nella terra del Cammino dei briganti, perfetto per chi ama un turismo lento e consapevole ma anche per gli appassionati di trekking e per i bikers. Nel corso della conferenza stampa sarà presentato il calendario annuale degli eventi e verranno illustrati i dettagli del viaggio esperienziale all’insegna della valorizzazione dei cicli delle stagioni, dei ritmi scanditi dalle feste popolari e delle radicate tradizioni religiose e spirituali.

Saranno presenti il sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, i sindaci del territorio, il presidente della cooperativa, Luciana Orlandini, e rappresentanti della fondazione.