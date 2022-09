Progetto “Margini”: verrà presentato stasera il primo libro del “poeta contadino”

San Vincenzo Valle Roveto. Per la sua prima edizione, dopo aver accolto autori rinomati del panorama letterario italiano quali Franco Arminio, Massimo Roscia, Sandro Bonvissuto e Gino Bucci (L’abruzzese fuori sede), il progetto Margini – crittori e territorio propone l’incontro con Carmine Valentino Mosesso, il “poeta contadino”, che oggi alle ore 19.30, a San Giovanni Vecchio (presso il San Gio Bar) presenterà il suo primo libro “La terza geograzia”. San Vincenzo Valle Roveto. Per la sua prima edizione, dopo aver accolto autori rinomati del panorama letterario italiano quali Franco Arminio, Massimo Roscia, Sandro Bonvissuto e Gino Bucci (L’abruzzese fuori sede), il progetto Margini – crittori e territorio propone l’incontro con Carmine Valentino Mosesso, il “poeta contadino”, che oggi alle ore 19.30, a San Giovanni Vecchio (presso il San Gio Bar) presenterà il suo primo libro “La terza geograzia”.

Carmine Valentino Mosesso (1994) vive a Castel del Giudice, piccolo paese dell’Alto Molise dove ha fatto ritorno.

Laureato in Agraria, è socio fondatore di un’iniziativa agricola gestita insieme alla sua famiglia.

Alla cura dei campi e degli animali, affianca un forte impegno civile e politico per il riscatto dei paesi dell’Italia interna e dei territori cosiddetti marginali ma sempre centralissimi nella sua poesia.

Le tematiche affrontate dall’autore risultano essere perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti dal progetto “Margini”, che va ad identificarsi in un contesto di rideterminazione territoriale, culturale ed ideologia dei paesi, riconoscendo e sostenendo la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, capace di influenzare positivamente la vita individuale e collettiva e contribuendo, in tal modo, a contrastare la marginalizzazione e il declino demografico che affligge le aree interne.

Come? Mediante la maturazione di una nuova consapevolezza che veda la valorizzazione del territorio tramite la promozione di una letteratura attinente.

Per margini non si intendono quindi soltanto quelli del foglio, ma i margini territoriali.

Spostare l’attenzione su quella letteratura che parla di paesi, di aree marginali, portandole per una volta sotto i riflettori, questo l’obiettivo del progetto, ossia contribuire a diffondere il concetto di lettura intesa come rilettura del territorio.

A seguito della presentazione, sarà possibile partecipare su prenotazione alla “Cena letteraria” a cura della Cooperativa Terre Nostre, allietata dalla lettura delle poesie di Mosesso (per informazioni, menù, costi e prenotazioni chiamare il 3533481512).

gmail.com Per informazioni sulla presentazione chiamare 0863 958114 – 348 9939805 oppure scrivere una mail a [email protected] gmail.com

Responsabili del progetto: Di Battista Roberta, Rugghia Nicoletta, Silveri Sandra.