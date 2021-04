Progetto lettura, Emma Pomilio e Francesco Proia tra i banchi di scuola della Mazzini-Fermi

Avezzano. Stamattina i ragazzi della 5B dell’istituto comprensivo Mazzini-Fermi hanno partecipato ad un incontro in videoconferenza con gli scrittori Emma Pomilio e Francesco Proia.

L’incontro, organizzato e voluto dall’insegnante di italiano Emma Francesconi, è durato circa un’ora e mezza, in cui gli scrittori hanno risposto alle tante domande e curiosità preparate dai ragazzi, sia sui loro romanzi, ma anche in generale sulla letteratura, sugli autori e sul mestiere di scrivere. Gli alunni sono stati particolarmente attenti durante l’incontro, a cui hanno partecipato con vivo interesse e grande curiosità. Entrambi gli autori si sono più volte soffermati sull’importanza della lettura, fondamentale soprattutto in giovane età. Soddisfazione anche da parte della preside, Fabiana Iacovitti, che da sempre cerca di incoraggiare questo genere di incontri nel suo istituto, in particolar modo quando questi creano ponti generazionali in grado di valorizzare il territorio e le sue numerose eccellenze storico-culturali.