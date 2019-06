Progetto Erasmus+ “Shake your Will”, Luco dei Marsi si prepara ad accogliere 16 studenti spagnoli

Luco dei Marsi. “Costruiamo un’ Europa di cittadinanza e creatività!”. È questo lo slogan del progetto “Shake your Will”, un programma di scambio culturale internazionale che vedrà ospiti del paese di Luco dei Marsi 16 ragazzi spagnoli.

Organizzato nell’ambito del progetto europeo Erasmus +, “Shake your will” promuove l’ incontro tra culture diverse e la condivisione di idee. Il progetto sarà presentato ad associazioni e cittadini questa sera, nella sala consiliare del comune di Luco. L’incontro servirà a spiegare in maniera più approfondita e dettagliata il programma, in maniera che i cittadini luchesi siano pronti ad accogliere tra i vicoli del paese i ragazzi spagnoli, senza inciampare in un: “di chi sei il figlio?” che potrebbe mettere in difficoltà i ragazzi ospiti.