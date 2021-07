Progetto Erasmus: scambio culturale a sfondo imprenditoriale, l’Europa scopre le bellezze della Marsica

Aielli. Si è concluso in questi giorni il progetto Erasmus+ “Let us Bring Europe Together for heritage” di cui L’Istisuto d’Istruzione Superiore “G. Galilei” di Avezzano, diretto dal Prof. Attilio D’Onofrio, è stato partner insieme a quattro scuole di Romania, Spagna, Polonia e Lituania. Il progetto ha riguardato lo studio del patrimonio naturale, culturale materiale e immateriale dei territori di appartenenza di ogni scuola partecipante e la possibilità del suo utilizzo a fini imprenditoriali.

Si è tenuto in Italia, presso l’hotel Le Gole di Celano, a partire dal 17 luglio, il meeting di chiusura, che ha visto ospiti gli insegnanti coordinatori del progetto delle istituzioni scolastiche coinvolte. Il meeting è stato organizzato dalla coordinatrice del progetto per l’Istituto “G. Galilei”, prof.ssa Sonia Cherubini. Le attività di lavoro si sono protratte per quattro giorni durante i quali le delegazioni hanno avuto anche modo di partecipare al festival “Borgo Universo” ad Aielli e di effettuare una visita presso il Museo dei Confetti Pelino a Sulmona.

Si conclude così una esperienza di collaborazione internazionale estremamente positiva che ha fatto conoscere all’estero il patrimonio culturale della Marsica e ha dato modo ai nostri studenti di conoscere altre culture e di sperimentare in prima persona strategie imprenditoriali in grado di valorizzare la propria identità culturale.