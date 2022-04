Progetto “Angeli del Velino”: studenti soccorritori di montagna per un giorno, il 5 maggio l’evento conclusivo

Avezzano. Studenti del Liceo Scientifico Vitruvio Pollione e del Liceo Classico Torlonia di Avezzano soccorritori di montagna per un giorno.

Sono terminate oggi le lezioni del progetto rivolto alle scuole, “Angeli del Velino”, che ha coinvolto tutti gli studenti degli istituti superiori di Avezzano. Questa mattina un nuovo appuntamento sul tema “Sicurezza in montagna” si è svolto sul Monte Salviano e protagonisti delle attività sono stati gli studenti del Pollione e quelli del Torlonia. Ieri ci sono stati i ragazzi del Majorana.

Ancora una volta a lavoro, per trasferire ai più giovani competenze in materia di sicurezza e soccorsi ma anche per trasmettere l’amore e la passione per la montagna, gli uomini del Nono Reggimento Alpini dell’Aquila, il gruppo del Sagf (Soccorso alpino Guardia di Finanza) dell’Aquila, con i finanzieri cinofili specializzati nelle ricerche dei dispersi, i carabinieri forestali del servizio MeteoMont che si occupano di rilievi e monitoraggio neve, il Cai di Avezzano, gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Avezzano.

Il progetto è stato realizzato in memoria di Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante, gli escursionisti che persero la vita per una valanga sul Monte Velino ed è stato promosso dall’amministrazione comunale di Avezzano.

L’evento conclusivo ci sarà al Teatro dei Marsi, giovedì 5 maggio.

Gli studenti delle Superiori di Avezzano Soccorritori per un giorno

