Progettista arredamenti, autista bus e addetto alla gelateria: le nuove offerte di lavoro nella Marsica

Avezzano. Ci sono nuove offerte di lavoro disponibili al Centro per l’Impiego di Avezzano.

N.1 Addetto alla vendita di mobili –progettista di arredamenti

Requisiti:

Titolo di studio: diploma o laurea

Età massima 28 anni (preferibile)

Buona conoscenza del pacchetto Office e dei programmi di progettazione grafica computerizzata

Tipologia contrattuale: tirocinio con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro Cappelle dei Marsi

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email: [email protected] specificando nell’oggetto “offerta venditore di mobili e progettazione di arredi per Azienda con sede a Cappelle di Marsi”

Scadenza offerta 30.04.2022

N.2 Banconisti di bar-gelateria

Requisiti:

Età inferiore a 29 anni

Tipologia contrattuale: contratto di apprendistato full time su turni.

Luogo di lavoro Avezzano

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email: [email protected] specificando nell’oggetto “offerta di lavoro come banconista di bar per Azienda di Avezzano”

Scadenza offerta 31.03.2022

N.1 Elettricista manutentore di impianti

Requisiti:

Età inferiore a 29 anni

Tipologia contrattuale: contratto di apprendistato orario pieno.

Luogo di lavoro Avezzano

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email: [email protected] specificando nell’oggetto “offerta apprendista elettricista per Azienda di Avezzano”

Scadenza offerta 31.03.2022

N.1 Autista di scuolabus

Requisiti:

Patente CQC

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato.

Luogo di lavoro Carsoli

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email: [email protected] specificando nell’oggetto “offerta autista di scuolabus per Azienda di Carsoli”

Scadenza offerta 31.03.2022