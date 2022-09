Professione fenomeni, è finalmente uscito il nuovo libro sulla boxe di Paris e Colella

Avezzano. Sabato settembre alle ore 18:00 nel pub “Le Chevalier” di Avezzano, in via Genserico Fontana 11, ci sarà la presentazione del libro “Professione fenomeni”, scritto da Domenico Paris e Riccardo Colella. All’incontro parteciperanno entrambi gli autori e sarà moderato dal giornalista e scrittore Francesco Proia. Le letture dei brani, invece, saranno affidate all’attore e doppiatore Giuseppe Ippoliti.

Nel libro Paris e Colella, pubblicato da Absolutely Free Edizioni, si alternano in dieci racconti ispirati alle vicende biografiche di altrettanti protagonisti di una delle categorie più prestigiose del pugilato, i pesi welter. Da Barney Ross a Jimmy McLarnin, da Emile Griffith a Ray “Sugar” Leonard, fino ad arrivare a fuoriclasse dei giorni nostri come Oscar De La Hoya e Floyd Mayweather junior, alcuni tra gli interpreti più celebri e amati nella storia delle 147 libbre (ca 66,70 kg) vengono messi a nudo nella loro dimensione più intima e profonda “consegnandosi” al lettore non già come semplici eroi dei guantoni ammantati di un’aura leggendaria, ma come uomini in preda alle proprie fragilità e ai propri dubbi esistenziali, consci di dover spesso fare i conti con un destino che non concede sconti a nessuno, neanche a chi è arrivato a conquistare fama, gloria e ricchezza.

Come già nei precedenti “I medi sono il massimo” (per alcuni giorni libro numero 1 tra “le novità più interessanti” sulla piattaforma Amazon, sezione “libri di pugilato”) del 2020 e “Il massimo della passione” dello scorso anno, entrambi firmati dal solo Domenico Paris, anche in questa raccolta gli autori prendono spunto dal mero fatto sportivo e/o storico per costruire dei racconti di pura fiction, apprezzabili tanto dall’appassionato di noble art, quanto da chi non ha alcuna familiarità con il mondo delle sedici corde. L’opera verrà presentata in prima assoluta sabato 24 settembre alle ore 18:00. Ingresso libero.