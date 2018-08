Prodotti delle sapienti massaie e vino di Zi Richetto a Poggio Cinolfo con i “Vicoli del Gusto nel borgo dei sapori”

Poggio Cinolfo. L’evento “Poggio Cinolfo – i vicoli del gusto nel Borgo dei sapori” in programma domani, sabato 25 agosto,e organizzato dalla Pro Loco Aginulfo, chiude il calendario di eventi dell’estate. In una atmosfera tutta particolare, resa tale anche da elementi architettonici messi in risalto da opportuna illuminazione, tutto il Borgo di Poggio Cinolfo si anima di gioiosa cordialità, in particolar modo, nei punti di degustazione predisposti all’interno del borgo stesso. Si avrà la possibilità di assaporare prodotti di gastronomia locale, dagli “Gnucchitti alle Sagne”, dagli “Fasoi con le cotiche e salsicce agli Ciammiglitti al vino”, tutti preparati da sapienti mani delle massaie del paese. Il tutto innaffiato da vini abruzzesi, dal Montepulciano al Trebbiano dal Cerasuolo al Pecorino, da degustare nella caratteristica cantina de “Zi Richetto”. Questa atmosfera che si viene a creare porta ogni persona del paese o visitatore a vivere emozioni e sentimenti di pienezza interiore, convivialità e mette in risalto il territorio di Poggio Cinolfo.

Ultime Notizie