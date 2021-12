Prodotti dell’azienda agraria dell’istituto Serpieri presentati al Conad Pingue di Avezzano

Avezzano. In occasione delle festività natalizie, presso i Supermercati Conad di via Sallustio a Sulmona e di via XX Settembre ad Avezzano, vengono presentati i prodotti realizzati nei laboratori agroalimentari dell’Istituto Agrario “A. Serpieri”.

Saranno allestiti appositi angoli espositivi dedicati alle produzioni, sostenibili e biologiche, dell’istituto: vini, pasta, farine, confetture, succhi di frutta e conserve.

L’intera filiera produttiva è il frutto delle attività laboratoriali degli studenti, a partire dalle coltivazioni nell’azienda agraria annessa alla scuola, per proseguire nei laboratori di trasformazione alimentare di Pratola Peligna e nella cantina di Avezzano.

La relazione tra scuola e realtà economiche e produttive consente agli studenti di esperire in situazione e di gettare le basi per il futuro lavorativo. La cooperazione pluriennale dell’azienda CONAD Pingue con il Serpieri si pone, in tal senso, come modello dell’impegno e della sensibilità che imprenditori locali e comunità educante devono avere nei confronti del territorio e dei giovani che lo abitano, valorizzandone i percorsi formativi e promuovendo l’economia circolare e le produzioni a Km 0, secondo i canoni della sostenibilità.

Il sodalizio tra il Serperi e il Conad prosegue, dunque, nella direzione della formazione delle generazioni future in una visione di crescita territoriale.