Processione Venerdì Santo, ecco tutte le strade chiuse ad Avezzano

Avezzano. La Marsica si prepara per i riti del Venerdì Santo. La conferenza episcopale italiana ha rivisto le norme dopo le restrizioni anti-Covid per le celebrazioni eucaristiche e ha dato il via libera ai riti della Settimana Santa.

Tra questi c’è la processione che ogni anno si svolge in numerosi comuni marsicani secondo riti che si tramandano di generazioni in generazioni. A dare il via libera sono state le prefetture e le diocesi, che poi hanno dato comunicazione alle parrocchie.

Proprio i parroci, insieme alle amministrazioni comunali, si stanno organizzando per fare in modo che tutto sia pronto in vista della Passione di Cristo. Il Comune di Avezzano, su richiesta della confraternita San Giovanni, ha già siglato l’ordinanza per la chiusura delle strade che saranno attraversate dalla processione.

Il corteo religioso uscirà all’imbrunire dalla chiesa di San Giovanni e per questo è stata prevista la chiusura di via Roma (dall’incrocio con via Napoli all’incrocio con via Corradini), via Corradini (dall’incrocio con via Roma all’incrocio con via Garibaldi e previa rimozione dei dissuasori di chiusura dell’accesso all’area pedonale di piazza Risorgimento), via Garibaldi (dall’incrocio con via Corradini a piazza Orlandini), via XX Settembre (dall’incrocio con via Garibaldi a piazza Castello) e piazza Castello (intera ampiezza). Gli agenti della Polizia locale regoleranno lo svolgimento del corteo, chiudendo al transito il traffico che si immette dalle varie traverse lungo il percorso.