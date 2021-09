Procede la riorganizzazione della Lega nel territorio marsicano, al via le prime nomine

Avezzano. Procede a ritmi serrati la riorganizzazione della Lega su tutto il territorio della Marsica, come è stato annunciato dalla coordinatrice marsicana Pamela Di Iorio durante la conferenza stampa dello scorso sabato alla presenza del vice segretario federale, l’onorevole Andrea Crippa, del segretario regionale onorevole Luigi D’Eramo e del commissario provinciale Tiziano Genovesi.

“La nostra forza è da sempre la presenza sui singoli territori”, sottolinea la coordinatrice marsicana del partito di Matteo Salvini, “ed è da questo che siamo ripartiti per una riorganizzazione che possa dare la migliore e più capillare possibile rappresentanza, non solo per il nostro Partito, ma per dare seguito concretamente ed efficientemente alla nostra visione di una politica che sia solo e soltanto al servizio dei cittadini e che sia promotrice e garante, anche nella più piccola realtà, di partecipazione e ascolto”.

“La Marsica è un territorio molto vasto ed ogni sua macroarea”, precisa la Di Iorio, “ha le proprie caratteristiche e peculiarità. È per questa ragione che, si è deciso di procedere ad individuare figure che facciano da raccordo tra i comuni di ciascuna delle zone che si possano racchiudere in uno stesso contesto non solo territoriale ma anche progettuale, di unione tra dirigenti, cittadini ed amministratori. Per la Valle Roveto il Coordinatore territoriale è Andrea Montaldi, per la Valle Del Giovenco Marino Cecilia, Marco Bernardini per la Piana del Cavaliere. I 3 Coordinatori territoriali, insieme a Giancarlo Cipollone, Coordinatore cittadino di Avezzano, che è il Comune più grande della Marsica, costituiscono l’esecutivo marsicano, che riferisce direttamente al Coordinatore Marsicano ed ha il compito di raccordare, strutturare e costruire il Partito in ogni singolo comune, insieme a tutti i dirigenti ed amministratori locali.”

“In questi mesi si è dato un forte impulso ed un’accelerazione importante al lavoro svolto in tutti gli anni precedenti”, spiega, “stiamo così andando a coprire capillarmente tutto il territorio della Marsica, con forze nuove e affinando e rafforzando laddove eravamo già presenti. Un lavoro, questo, costante e di squadra, che procede di pari passo con le amministrative che ci vedono in questa tornata particolarmente presenti ed in prima linea. Proprio al termine delle amministrative saremo infatti pronti ad annunciare ulteriori nomine che andranno di pari passo con i molti amministratori che si aggiungeranno alla numerosa compagine già presente in molti Comuni della Marsica”.

Di seguito le prime nomine: per Avezzano Giancarlo Cipollone, a Balsorano Saverio Forestiero, Maria Teresa Buccini a Bisegna, Cesidio Piperni a Celano, Sabino Amiconi a Cerchio, Alessandro Babusci per Civita d’Antino, Romeo Abruzzo a Collelongo, Emilio Ciocci a Luco dei Marsi, Antonio Morgante a Magliano, Angela Cambise per Massa d’Albe, Vincenzo Parisse a Pescina, Raffaele Pagano a San Benedetto dei Marsi, Fabio Mammarella a Scurcola Marsicana e Americo Montanaro a Trasacco.

“A tutti i nominati auguro un buon lavoro”, conclude Pamela Di Iorio, “nella trasparenza, appartenenza, militanza e partecipazione che da sempre hanno contraddistinto il nostro partito”.