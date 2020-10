Primo novembre: accessi limitati al cimitero a Capistrello, chiuso a Collelongo. Bus gratuiti a Pescina

Capistrello. Visite ai defunti con mascherine e distanziamento sociale per il primo novembre al tempo del covid. Il primo cittadino di Capistrello, Francesco Ciciotti, con un’apposita ordinanza ha predisposto gli accessi al campo santo per venerdì, sabato, domenica e lunedì. I cimiteri saranno aperti dalle 9 alle 19 e sarà vietato celebrare messe all’interno. L’ingresso sarà contingentato: 100 visitatori per il cimitero nuovo di Capistrello, 70 per quello vecchio, 70 per quello di Corcumello e 70 per quello di Pescocanale. Sarà misurata la temperatura all’ingresso, dovrà essere indossata la mascherina e rispettata la distanza di sicurezza dalle altre persone in visita. Il tempo di permanenza all’interno dei cimiteri dovrà inoltre essere di breve durata. La polizia locale vigilerà per il rispetto di tutte le regole.

Cimitero chiuso fino a nuove disposizioni a Villavallelonga. Il primo cittadino Leonardo Lippa, per evitare che i residenti e non si presentino numerosi al campo santo del paese in occasione della ricorrenza dei morti ha deciso di chiudere i cancelli a partire da ieri e fino a una nuova ordinanza. A Collelongo il sindaco Rosanna Salucci ha disposto la chiusura al pubblico del cimitero comunale e lo spazio antistante durante le sepolture, fatta eccezione dei conviventi del defunto e dei parenti più stretti. Sono stati inoltre vietati i cortei funebri, le veglie e i rosari per i defunti

In vista della ricorrenza del primo novembre l’amministrazione comunale di Pescina ha istituito un servizio navetta gratuito da Venere e Pescina al cimitero. La ditta incaricata, oltre al trasporto, provvederà a far rispettare tutte le misure di prevenzione individuali e le distanze di sicurezza, igienizzerà il mezzo ad ogni turno e trasporterà non più di cinque persone per volta. I bus partiranno domenica e lunedì alle 9, alle 10, alle 11, alle 14 e alle 15 dall’ambulatorio di Venere e dalla chiesa San Giuseppe e da piazza Mazzarino a Pescina.