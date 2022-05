Primo maggio nella Marsica, ecco tutti gli appuntamenti per la festa dei lavoratori

Luco dei Marsi. Torna il primo maggio a Luco dei Marsi. Come da tradizione nel comune fucense si celebrerà la festa dei lavoratori con un doppio evento. Il comitato per la festa del primo maggio ha organizzato alle 10.30 una manifestazione pubblica “Pace e lavoro” in piazza Umberto I con l’intervento di Francesco Marrelli, segretario generale della Cgil provincia dell’Aquila. Interverranno Camillo Cherubini, presidente comitato festa primo maggio, Orante Venti segretario provinciale Spi – Cgil, Marilia Di Paolo, coordinatrice donne Spi – Cgil e Pino Venditti comitato festa primo Maggio. In piazza Umberto I sarà presente anche uno spazio delle associazioni con Auser, Aido e Unicef.

Alle 10 prenderà vita anche l’estemporanea di pittura “I colori della pace”, organizzata dal Comune di Luco dei Marsi, in collaborazione con l’associazione romana Acquerellisti. I pittori inizieranno alle a realizzare le loro opere in mattinata e alle 17 ci sarà l’inaugurazione della mostra d’arte nella sala dell’ex municipio di piazza Umberto I con il saluto della sindaca Marivera De Rosa. Interverranno Claudio Castiglioni, presidente onorario e fondatore dell’associazione romana Acquerellisti, Enrico Genovesi, attuale presidente dell’associazione, Maria Assunta Oddi poetessa e scrittrice e Domenica Stornelli storica dell’arte. La mostra rimarrà aperta fino all’8 maggio maggio tutti i giorni dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 19.

Questa mattina a Celano si terrà la manifestazione indetta dal “Comitato primo maggio Celano” e dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil per ricordare l’Eccidio di Celano. Durante tutta la giornata si potrà visitare la mostra fotografica “Eventi e iconografia” allestita dall’Archivio Sforza – Sezione foto – in collaborazione con il comitato “Primo Maggio Celano” e le tre sigle sindacali. Alle 11 è previsto il comizio dei rappresentanti sindacali.

Civitella Roveto ricorderà i fratelli Durante. L’amministrazione comunale di Civitella Roveto, in collaborazione con l’Anpi Marsica e l’associazione culturale rovetana “Il Liri”, il cammino dell’Accoglienza, ha organizzato un momento di confronto in che si terrà oggi alle 11 a Meta frazione di Civitella. Interverranno Giovanni De Blasis, autore di un libro a loro dedicato, Giovanni D’Amico, presidente Anpi Marsica e Renato Cicchinelli, presidente dell’associazione Castellum Qui Meta Vocatur, la storia dei due valorosi fratelli. All’appuntamento, che si terrà in via fratelli Durante, presente anche il sindaco, Pierluigi Oddi, i bambini delle scuole che leggeranno memorie e scritti relativi ai tristi avvenimenti di 78 anni fa e poi i membri della Pro loco di Meta e di Civitella, il gruppo giovani “Meta da Vivere”, i rappresentanti dell’arma dei carabinieri, del gruppo alpini, del coro e del comitato feste di Meta.

A Pescina da questa mattina ci sarà la tradizionale fiera del primo maggio, svolta in onore di San Berardo patrono della città. L’evento fieristico sarà caratterizzato dalla presenza della mostra di animali da cortile, di stands di manufatti, espositivi e delle eccellenze enogastronomiche prodotte nel territorio. L’esposizione si terrà dalle 8 alle 13, in via Medaglie D’Oro Barbati.